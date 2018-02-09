В банкоматах Китая внедрят новый метод биометрической аутентификации

Банкоматы в Китае смогут считывать узор вен пальца пользователя

Четвертый по величине банк Китая Bank of China Hong Kong объявил о внедрении аутентификации с помощью узора вен пальца в 160 своих банкоматов. В дальнейшем банк планирует внедрить такой метод биометрической аутентификации на 400 ATM.

Система использует светодиод ближнего инфракрасного диапазона для сканирования и идентификации уникального узора вен пальца пользователя и сравнения его с образцом, хранящимся в файле системы. Клиентам нужно будет зарегистрироваться только один раз, чтобы система «запомнила» их узоры вен.

Аутентификация по узору вен пальца считается безопасной и надежной, поскольку у каждого человека он уникален, не меняется со временем и его чрезвычайно трудно воспроизвести. Кроме того, сканеры, используемые китайским банком, будут срабатывать, даже если кожа на пальцах пользователя повреждена.

Примечательно, что уже 10 тыс клиентов зарегистрировались для использования новой системы аутентификации. При этом новая опция пока будет лишь дополнением к привычным шестизначным паролям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Facebook поглотил ID-стартап. Стартап Confirm.io знаменит своим интерфейсом для быстрой верификации паспортов и других документов.

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По материалам thepaypers.com