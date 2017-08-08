В ближайшие пару лет Uber будет оцениваться в $100 млрд — инвестор

Компания Benchmark, крупнейший инвестор Uber, верит в дальнейшее процветание сервиса

В своем твиттере компания сообщила, что «невероятно оптимистична» насчет будущего Uber, несмотря на спекулирование других на обратном.

На основе собственного анализа инвестор полагает, что Uber с легкостью может достигнуть капитализации выше $100 млрд в ближайшие несколько лет.

Сегодня Uber оценивается в более чем $60 млрд.

Билл Герли, венчурный инвестор из Benchmark сыграл большую роль в отставке Тревиса Каланика с поста генерального директора. В июне Герли покинул совет директоров Uber. Его заменил генеральный партнер Benchmark Мэтт Колер.

Benchmark начал демонстрировать поддержку Uber незадолго после того, как соучредитель и председатель Uber Гарретт Кемп заявил, что Каланик больше не вернется на должность генерального директора.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber пытаются вытеснить из Европы. Компания Didi Chuxing, вытеснившая Uber из Китая, инвестирует в его конкурента в Европе и Африке Taxify.

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По материалам techcrunch.com