В этом году появятся два новых iPhone

Apple представит новинки во втором полугодии

Apple в 2018 году сделает анонс нового iPhone с 6,5 дюймовым дисплеем на основе органических светодиодов (OLED).

Первым аппаратом компании с OLED-экраном стала модель iPhone X. В этом смартфоне применена панель Super Retina с диагональю 5,8 дюйма, разрешением 2436 × 1125 пикселей и контрастностью до 1 000 000:1.

Новый телефон будет доступен в больших размерах. LG будет поставлять Apple панели размером 6,5 дюйма по диагонали, Samsung — 5,8–6,0 дюйма.

Таким образом, делают вывод наблюдатели, в текущем году Apple представит смартфоны как минимум в двух вариантах размера. Анонс новинок, по всей видимости, состоится во втором полугодии 2018.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названы даты выхода в свет смартфонов-флагманов 2018 года. В сети появилась информация о сроках выхода на рынок новых смартфонов-флагманов.

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По материалам ubr.ua