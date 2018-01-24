В Еврокомиссии обсудят влияние криптовалют на центробанки

Европейские чиновники проведут круглый стол на тему криптовалют
Вице-председатель Европейской Комиссии и Европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис проведет круглый стол с представителями государственного и корпоративного секторов на тему влияния криптовалют на деятельность центробанков.
Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии.
Примечательно, что ранее председатель ЕЦБ Марио Драги утверждал, что у его ведомства нет полномочий для регулирования или запрета криптовалют.
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Ранее сообщалось о том, что японская криптобиржа получила лицензию для работы в ЕС. Крупный игрок крипторынка начнет работать в Европе.
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По материалам forklog.com