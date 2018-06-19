Некоторые американские ритейлеры уже используют умное зеркало

Платежная система Mastercard разработала для британских магазинов умное зеркало Smart Mirror с функцией оплаты. Девайс появится в магазинах уже в конце года. Это смарт-зеркало должно сократить время ожидания в очереди для оплаты товара. А также на 40% уменьшить время пребывания в раздевалке.

Разработка от Mastercard включает в себя технологию RFID (автоматическую радиочастотную идентификацию объектов). Поэтому зеркало способно распознавать товары, когда покупатель входит в раздевалку, и предлагать ему мгновенно запрашивать другой размер и расцветку одежды. Кроме этого, зеркало создает виртуальную корзину покупок. Оплачивать их можно через смарт-зеркало, используя платежную карту или мобильное приложение.

Майк Коуэн

руководитель отдела цифровых платежей британского представительства Mastercard

Несколько американских представителей розничной торговли, в том числе Levi’s, в настоящее время используют Smart Mirror, которое было продемонстрировано на недавней конференции Money 20/20. Вскоре такая новинка появится и в раздевалках британских ритейлеров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Starbucks выпустила собственную платежную карту. Владелец такой карты предоплаты сможет использовать платежное средство в любом месте, где принимается Visa. Так, после совершения покупки на его карту будут переведены «Звезды» — баллы от Starbucks для покупок.

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По материалам theindustry.fashion.