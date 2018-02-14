В Google Chrome встроят блокировщик рекламы: известен принцип его работы

Встроенный блокировщик рекламы появится в браузере Chrome уже завтра

Завтра состоится запуск встроенного блокировщика рекламы в браузере Google Chrome. Это впервые компания Google приняла решение автоматически блокировать некоторые объявления в своем браузере. Тем не менее, пользователи могут этого даже не заметить.

Отмечается, что встроенный блокировщик не станет альтернативой AdBlock Plus или uBlock Origin. Google попытается запретить не все, а лишь самые раздражающие объявления в вашем браузере. При этом если сайт уличат в одном из видов объявлений, указанных ниже, заблокирована будет вся реклама, размещенная на нем.

Если пользователь попадет на такой сайт, в его браузере отобразится небольшое всплывающее окно (да — всплывающее окно, предупреждающее о заблокированном всплывающем окне), в котором можно отменить блокировку и разрешить показ рекламы на этом сайте.

Таким образом, кажется, что Chrome будет блокировать лишь менее 1% всех рекламных объявлений. Тем не менее, для пользователей эта опция может стать полезной в долгосрочной перспективе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google Chrome будет отмечать HTTP-сайты как «небезопасные». Отсутствие HTTPS упрощает кражу персональных данных и заражение устройства вредоносными программами.

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По материалам techcrunch.com