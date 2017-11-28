В Google Play снова появился банковский троян

ESET предупреждает о новой кампании по распространению мобильного банковского трояна BankBot
На протяжении 2017 года специалисты ESET находили в Google Play вредоносные приложения, замаскированные под легитимные. Например, в феврале мобильные банкеры предлагались под видом погодных приложений, а в сентябре – под видом игры Jewels Star Classic. Как правило, такие подделки удаляют в течение нескольких дней, но за это время они успевают заразить тысячи пользовательских устройств.
В октябре и ноябре 2017 года в ESET обнаружили новые способы распространения мобильного банкера BankBot. Злоумышленники разместили в Google Play приложения, предназначенные для скрытой загрузки трояна на устройства пользователей.
На первом этапе кампании в Google Play появились приложения-фонарики Tornado FlashLight, Lamp For DarkNess и Sea FlashLight с вредоносными функциями. На втором этапе – приложения для игры в пасьянс и софт для очистки памяти устройства.
После первого запуска загрузчик сверяет установленные на устройстве программы с закодированным списком из 160 банковских мобильных приложений. Обнаружив одно или несколько совпадений, он запрашивает права администратора устройства. Далее, через два часа после активации прав, стартует загрузка мобильного трояна BankBot – его установочный пакет замаскирован под обновление Google Play.
Все обнаруженные загрузчики скачивают одну и ту же версию BankBot с hxxp://138.201.166.31/kjsdf.tmp. Загрузка возможна только в том случае, если на устройстве пользователя разрешена установка приложений из неизвестных источников. Если эта опция не включена, на экране появится сообщение об ошибке и атака не сможет быть продолжена.
Рекомендации ESET по профилактике заражения:
- загружать ПО только из Google Play, поскольку большинство вредоносных программ распространяется через сторонние площадки
- проверять отзывы пользователей и рейтинг приложения – вредоносные программы размещаются в магазине на протяжении непродолжительного времени и не успевают набрать много скачиваний
- отключить возможность установки приложений из неизвестных источников
- обращайте внимание на запросы прав администратора устройства или активации службы специальных возможностей
- использовать надежное антивирусное ПО
Исследование вредоносной кампании совместно выполнили специалисты ESET, Avast и SfyLabs.
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