Национальный комитет Германии по туризму принимает биткоин

Начиная с 5 марта 2018 года Национальный комитет Германии по туризму (НКГТ) начал принимать оплату своих услуг в криптовалюте (биткоин). Совместно с немецкими предприятиями, ведомство предлагает множество сервисов — от транспорта и проживания до шопинга и посещения достопримечательностей. Об этом сообщает CCN.

Финансируемый Национальным министерством Германии по вопросам экономики и технологий, НКГТ служит для продвижения туризма по Германии, разработки продуктов и стратегий для создания положительного имиджа государства. Офисы комитета находятся в 32 странах мира.

По словам председателя НКГТ Петры Хедорфер, Комитет всегда в курсе последних тенденций в области технологий, поэтому и был сделан выбор в пользу приема биткоина в качестве валюты для оплаты услуг. Также в ведомстве планируют реализовать blockchain для управления своими финансами.

Кроме того, в НКГТ считают, что благодаря скорости и относительно невысокой стоимости транзакций, принятие криптовалют может поспособствовать прозрачности и экономии финансовых средств при международных платежах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Германии биткоин признали законным платежным средством. Министерство финансов Германии подписало постановление о признании биткоина законным платежным средством. Документ определяет, что покупки, совершенные за криптовалюту, не облагаются налогами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кроссовки-проездной вызвали в Германии небывалый ажиотаж

По материалам ccn.com