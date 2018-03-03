В Индии процентное соотношение людей с мобильными кошельками превышает показатели всех развитых стран

Рынок мобильных кошельков в Индии неумолимо разрастается, так как индийские потребители все чаще отказываются от наличных и карт. Такой информацией поделилась ведущая аналитическая компания GlobalData.

Индия является одним из ведущих рынков во всем мире с точки зрения внедрения мобильных кошельков. 55,4% респондентов отметили, что у них есть мобильный бумажник, и они им пользуются. За Индией следуют Китай и Дания.

Уровень внедрения этого вида платежей в Индии также намного выше, чем во многих развитых странах, таких как США и Великобритания, где потребители преимущественно используют карты. Операции с мобильным кошельком за последние пять лет значительно выросли, увеличившись с $370,6 млн в 2013 году до $14,74 млрд в 2017 году и превысят отметку $15 млрд в начале 2018 года (согласно опросу Consumer Insights Survey)

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Ранее сообщалось о том, что мобильный кошелек Samsung Pay запустился в двадцатой по счету стране. 29 января Samsung Electronics объявила о запуске мобильного кошелька Samsung Pay в Мексике.

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