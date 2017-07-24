В Иране вводят новую денежную единицу

Правительство Ирана приняло решение о переходе с действующей денежной единицы (риала) на новую (туман)

Ранее туман считался неофициальной денежной единицей в Иране. Так, на купюрах и ценниках в магазинах указывался риал, но местные жители почти всегда называли его «туман», из-за чего возникала путаница.

Все дело в том, что до 1932 года туман был валютой Персии (прежнее название Ирана), а потом его заменили риалом. Теперь, согласно решению властей, произойдет обратная замена.

Проект денежной реформы был представлен центарльным банком Ирана еще в ноябре 2016 года, а вопрос о переходе на новую денежную единицу изучался экономической комиссией правительства.

В последнее время риал существенно обесценился из-за инфляции. В иранских обменниках доллар США стоит 39 тыс риалов. После реформы он будит стоить 3,9 тыс туманов.

Таким образом, через введение новой валюты власти Ирана проводят деноминацию на один ноль. Эксперты предлагали убрать с денежных купюр вплоть до 3-4 нулей, но правительство отказалось от столь решительных мер.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, сколько валюты продали и купили украинцы в июне. По данным НБУ, украинцы продали почти вдвое больше валюты, чем купили.

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По материалам ubr.ua