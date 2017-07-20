Десятки валют исчезают и появляются в результате распада и объединения государств. Предлагаем вспомнить валюты, которые исчезли совсем недавно

Ровно 24 года назад в Литве была введена национальная валюта лит. Однако просуществовала она недолго. 1 января 2015 года Литва вошла в Еврозону, и в оборот вошел евро. Редакция Payspace Magazine предлагает вспомнить валюты, которые исчезли в результате геополитики за последнее время.

Создание Еврозоны

Также из обращения вышли валюты карликовых государств и заморских департаментов.

Европейский валютный союз начал функционировать 1 января 1999 года. Теперь он объединяет 19 государств, которые отказались от национальной валюты ради евро. Литва – это последняя на сегодняшний день страна, которая присоединилась к альянсу. Румыния планирует присоединиться к Еврозоне 1 января 2019 года. Также вопрос о присоединении обсуждается в Чехии, Польше и Болгарии.

Распад СССР

Официальная валюта СССР – рубль – просуществовала с 1923 года по 26 декабря 1991 года. После распада СССР рубль постепенно выводился из обращения. Последним от рубля отказался Танжикистан в 1995 году. Напомним, Украина перешла на карбованцы в январе 1992 года.

Распад Югославии

Динар в этом обзоре – валюта долгожитель. Она была впервые выпущена в 1918 в Королевстве Югославия, затем стала официальной валютой во время социализма и вышла из обращения в 2003 году с исчезновением последнего оплота Югославии – Союзной Республики. Тогда от югославского динара отказались Сербия и Черногория.

Распад Чехословакии

Чехословацкая крона находилась в обращении с 1919 по 1993 год. После распада страны на Чехию и Словакию, валюту заменили на чешскую и словацкую кроны. Словакия в 2009 году отказалась от своей нацвалюты в связи с переходом на евро. В Чехии продолжают ходить кроны.

Исчезновение ГДР

Марка просуществовала с 1948 по 1990 год. Все это время она считалась неконвертируемой валютой. А ее перемещение за пределы страны наказывалось, за исключением небольших сумм, которые требовались для поездки в страны Восточного блока.

После падения Берлинской стены марку ГДР обменивали на немецкую марку, которая находилась в обращении до внедрения евро в 1999 году.

Валюты выходят из обращения не только в результате распада государств и образования новых экономических блоков. Например, в Зимбабве были вынуждены отказаться от зимбабвийского доллара из-за гиперинфляции. А купонно-карбованцы исчезли в результате деноминации и появления новой валюты – гривни.

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