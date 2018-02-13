В Исландии майнинг может привести к нехватке электричества

До конца года потребление электроэнергии центрами майнинга биткоинов значительно увеличится

Директор по развитию бизнеса энергетической компании Исландии Hitaveita Sudurnesja Йоханн Снорри Сигурбергссон заявил о том, что майнинг в этой стране вошел в стадию экспоненциального роста. При этом на данный вид деятельности уходит все больше и больше энергетических ресурсов страны. Примечательно, что почти 100% электроэнергии Исландии поступает из возобновляемых источников.

Согласно прогнозу директора, в этом году потребление электроэнергии центрами майнинга биткойнов удвоится и составит около 100 МВт. Это больше, чем потребляет все население острова, которое составляет всего около 340 тыс человек.

Так, по оценкам эксперта, в 2018 году центрам майнинга понадобится 840 гВт.ч электроэнергии для компьютеров и систем охлаждения. В то время как все население страны потребляет около 700 гВт.ч.

Йоханн Снорри Сигурбергссон

директор по развитию бизнеса Hitaveita Sudurnesja

К примеру, в этом году в Исландии начнет работу проект Moonlite — это крупный центр обработки информации, где можно заниматься майнингом различных криптовалют. На первой стадии ему понадобится 15 МВт.

Однако не все уверены, что индустрия майнинга пойдет на пользу Исландии. По мнению депутата парламента Исландии от Пиратской партии Смаури Маккарти, стоит рассмотреть вопрос о введении налогообложения для майнинговых компаний.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украина вошла в ТОП стран по выгодности майнинга. Украина является одной из стран, где выгоднее всего заниматься майнингом криптовалют.

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По материалам ubr.ua