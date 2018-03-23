Участники FinTech-рынка Италии решили создать торговую ассоциацию

Крупнейшие итальянские участники FinTech-рынка в сотрудничестве с иностранными коллегами создали первую в отрасли торговую ассоциацию под названием ItaliaFintech.

Девятнадцать лидирующих Fintech-компаний присоединились к ItaliaFintech: BorsadelCredito.it, Conio, Credimi, Epic, Fifty, Housers, Lendix, Modefinance, MoneyFarm, N26, Oval Money, Let’s Lose, Raisin, Satispay, Soisy, Soldo, Virtualb, Workinvoice, Younited Credit.

Эти компании в совокупности имеют более 920 тыс клиентов по всей Европе, более 425 тыс из которых находятся в Италии. Сбережения, займы и управляемые платежи всех членов ассоциации составляют около 450 млн евро, а их общий объем инвестиций равен 253 млн евро.

ItaliaFintech будет возглавляться каждым из членов ассоциации по очереди. Игнацио Рокко ди Торрепадула, основатель и главный исполнительный директор Credimi, станет официальным представителем объединения в первой половине года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Италии введут обязательную регистрацию криптовалютных компаний. В Италии завершились общественные слушания проекта закона о регулировании оборота криптовалют в стране. Новый документ налагает на криптовалютные компании дополнительные обязательства, в том числе вводит обязательную регистрацию и регулярную отчетность перед министерством финансов.

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