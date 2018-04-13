Жители Кении потратили с мобильных телефонов рекордную сумму

В африканской стране операции с мобильными платежами достигли 1 трлн кенийских шиллингов

Платежи с помощью мобильных телефонов — популярный способ расчетов в Кении. Так, оплата покупок c помощью мобильного в торгово-сервисной сети, впервые превысила 1 трлн кенийских шиллингов. Данные зафиксированы за октябрь-декабрь 2017.

Так, мобильная коммерция за квартал достигла показателя в 1,17 трл кенийских шилингов ($11,6 млрд). Этот показатель на 64% больше, чем в предыдущем квартале. Увеличение объемов средств, которые жители страны тратят с помощью своих мобильных телефонов в магазинах, произошло несмотря на падение количества транзакций. Так, за квартал было осуществлено только 308 млн платежей, в отличие от 352 в предыдущем квартале.

Сколько денег было потрачено с помощью каждого сервиса:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что метрополитен Вашингтона со следующего года планирует стать «мобильным». Это позволит его клиентам оплачивать поездки через мобильный телефон.

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По материалам businesschief.com.