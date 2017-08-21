В Китае начал работу первый в мире интернет-суд

Суд нового формата будет рассматривать дела исключительно в области электронной коммерции и интернета

В Китае, в городе Ханчжоу, начал работу первый в мире онлайн-суд, который будет рассматривать дела исключительно в области электронной коммерции и интернета. Этот суд сможет рассматривать все аспекты дела онлайн — от начала до конца.

Суд будет принимать судебные документы в электронном виде и рассматривать споры в режиме видео-связи.

Ханчжоу, который находится в часе езды от Шанхая, называют «столицей электронной коммерции Китая». Город является «родным» для таких компаний-гигантов, как Alibaba и NetEase. Также, здесь проходят пилотные тестирования многие e-commerce-проекты.

Чтобы подать иск в интернет-суд, необходимо идентифицировать себя через Alipay (платежный сервис Alibaba) или предъявить документ, удостоверяющий личность, судебному приставу в Ханчжоу. После подачи иска, которая длится не более пяти минут, все досудебные процедуры проходят в режиме онлайн, по телефону или по видео-связи.

Стороны также могут представлять суду доказательства и «присутствовать» на суде с помощью специально созданных кибер-аккаунтов. Все данные, переданные в суд, шифруются с помощью облачного сервиса Alibaba Cloud.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайские хакеры продают устройства для взлома iPhone. Китайские хакеры обнаружили в операционной системе iOS уязвимость, позволяющую достаточно просто получить полный доступ к устройству.

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По материалам theverge.com