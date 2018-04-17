В Литве можно будет открыть бизнес удаленно

Литва анонсировала новую платформу на блокчейне для компаний, не входящих в ЕС
Литва должна создать блокчейн-систему для иностранных предприятий, чтобы они могли дистанционно управлять своим бизнесом на территории ЕС.
Получить возможность дистанционно управлять компанией на территории ЕС хотят многие финтех-компании. По мнению аналитиков Invest Lithuania, агентства иностранных инвестиций и развития бизнеса, компании из Сингапура, США, Израиля и других стран, не входящих в ЕС, заинтересуются такой услугой.
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Ранее мы сообщали, что Mastercard нашел еще одно применение технологии блокчейн. Платежный гигант Mastercard подал патентную заявку на новое решение, в котором блокчейн рассматривается как способ защиты идентификационных данных.
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По материалам finextra.com.