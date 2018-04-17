В Литве можно будет открыть бизнес удаленно

Литва анонсировала новую платформу на блокчейне для компаний, не входящих в ЕС

Литва должна создать блокчейн-систему для иностранных предприятий, чтобы они могли дистанционно управлять своим бизнесом на территории ЕС.

Мариус Юргилас

член правления Центробанка Литвы

Получить возможность дистанционно управлять компанией на территории ЕС хотят многие финтех-компании. По мнению аналитиков Invest Lithuania, агентства иностранных инвестиций и развития бизнеса, компании из Сингапура, США, Израиля и других стран, не входящих в ЕС, заинтересуются такой услугой.

Мантас Катинас

руководитель Invest Lithuania

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Mastercard нашел еще одно применение технологии блокчейн. Платежный гигант Mastercard подал патентную заявку на новое решение, в котором блокчейн рассматривается как способ защиты идентификационных данных.

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По материалам finextra.com.