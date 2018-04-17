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PaySpaceMagazine

В Литве можно будет открыть бизнес удаленно

17.04.2018 17:47

Литва анонсировала новую платформу на блокчейне для компаний, не входящих в ЕС

Управлять бизнесом в Европе можно будет удаленно Фото: dreamstime.com

Литва должна создать блокчейн-систему для иностранных предприятий, чтобы они могли дистанционно управлять своим бизнесом на территории ЕС.

Банк Литвы уже представил LBChain – блокчейн-платформу для финтех-компаний. Инициатива создать виртуальную платформу на блокчейне — это шаг к еще одной амбициозной цели — разработать LTChain
Мариус Юргилас
член правления Центробанка Литвы

Получить возможность дистанционно управлять компанией на территории ЕС хотят многие финтех-компании. По мнению аналитиков  Invest Lithuania, агентства иностранных инвестиций и развития бизнеса, компании из Сингапура, США, Израиля и других стран, не входящих в ЕС, заинтересуются такой услугой.

В настоящее время Литва уже предлагает финтех-компаниям возможность получить лицензию PI (Paement Institution) или на эмиссию электронных денег всего за три месяца. А это намного быстрее, чем в других странах ЕС.  Предложение о создании виртуальной компании, которой можно будет управлять удаленно, — еще один правильный шаг
Мантас Катинас
руководитель Invest Lithuania

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

 Ранее мы сообщали, что Mastercard нашел еще одно применение технологии блокчейн. Платежный гигант Mastercard подал патентную заявку на новое решение, в котором блокчейн рассматривается как способ защиты идентификационных данных.

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По материалам finextra.com.

Рубрики: BlockchainЕвропаНовости
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