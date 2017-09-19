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В метро Минска теперь можно расплачиваться бесконтактными картами

19.09.2017 15:44

С сегодняшнего дня проезд в минском метро можно оплатить банковской картой прямо на турникете

Бесконтактные карты в метро Минска

В метро Минска теперь можно расплачиваться бесконтактными картами. Фото: transphoto.ru

Сегодня, 19 сентября, Visa запустила оплату проезда с помощью бесконтактной банковской карты на турникете одной из станций минского метро.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Первый турникет, который дает возможность оплатить проезд с помощью NFC-карт Visa payWave, заработал на станции «Площадь Ленина» и выглядит он так:

news.tut.by

Чтобы оплатить проезд, необходимо лишь приложить бесконтактную карточку любого банка к валидатору наверху турникета, с нее спишется стоимость одной поездки (60 копеек), после чего можно проходить через турникет. При этом, турникет по-прежнему будет принимать жетоны и проездные.

news.tut.by

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что киевское метро оборудуют видеокамерами с системой распознавания лиц. Сначала камеры появятся в вестибюлях, а затем и в вагонах столичного метро.

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По материалам news.tut.by

Рубрики: Безналичное обществоНовостиСНГ
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