В метро Минска теперь можно расплачиваться бесконтактными картами

С сегодняшнего дня проезд в минском метро можно оплатить банковской картой прямо на турникете
Сегодня, 19 сентября, Visa запустила оплату проезда с помощью бесконтактной банковской карты на турникете одной из станций минского метро.
Об этом сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.
Первый турникет, который дает возможность оплатить проезд с помощью NFC-карт Visa payWave, заработал на станции «Площадь Ленина» и выглядит он так:
Чтобы оплатить проезд, необходимо лишь приложить бесконтактную карточку любого банка к валидатору наверху турникета, с нее спишется стоимость одной поездки (60 копеек), после чего можно проходить через турникет. При этом, турникет по-прежнему будет принимать жетоны и проездные.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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По материалам news.tut.by