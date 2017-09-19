В метро Минска теперь можно расплачиваться бесконтактными картами

С сегодняшнего дня проезд в минском метро можно оплатить банковской картой прямо на турникете

Сегодня, 19 сентября, Visa запустила оплату проезда с помощью бесконтактной банковской карты на турникете одной из станций минского метро.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.

Первый турникет, который дает возможность оплатить проезд с помощью NFC-карт Visa payWave, заработал на станции «Площадь Ленина» и выглядит он так:

Чтобы оплатить проезд, необходимо лишь приложить бесконтактную карточку любого банка к валидатору наверху турникета, с нее спишется стоимость одной поездки (60 копеек), после чего можно проходить через турникет. При этом, турникет по-прежнему будет принимать жетоны и проездные.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам news.tut.by