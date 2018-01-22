В Киевском метро добавят турникеты для оплаты банковской картой

На сегодняшний день на всех станциях Киевского метрополитена принимают к оплате карты Mastercard, Visa и Простир

До конца января в метро заработает еще 12 турникетов с возможностью оплаты проезда бесконтактной банковской карточкой. В частности, два — на станциях «Героев Днепра», «Минская», «Оболонь», «Петровка» и «Контрактовая площадь». И еще по одному — на станциях «Тараса Шевченко» и «Почтовая площадь». В феврале перечень планируется пополнить станцией «Олимпийская». Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети Facebook.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В 2015 году Киевский метрополитен стал пятым в мире, где появилась возможность оплаты проезда бесконтактной банковской картой на турникете. Сейчас пассажиры используют услугу в среднем 40 тыс раз в день. Кроме банковской карты , проезд можно оплатить смартфоном с приложением Android Pay или карточкой метро.

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