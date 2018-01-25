Борьба с инфляцией: почему НБУ снова поднимает учетную ставку

Медленные реформы и кризис с МВФ заставили НБУ ужесточить монетарную политику



Сегодня правление НБУ решило повысить учетную ставку до 16% годовых в целях борьбы с потребительской инфляцией — планируется, что только в 2019 году она вернется на запланированный уровень. Если инфляция не замедлится, учетную ставку будут поднимать и дальше.

В 2017 потребительская инфляция выросла до 13.7%, превысив запланированный уровень в 8% +/- 2 процентных пункта. Среди причин инфляции — рост мировых цен, увеличение экспорта, нестабильные поставки продтоваров (на что повлияли тяжелые погодные условия в начале 2017). Рост зарплат, пенсий и потребительского спроса тоже негативно сказался на курсе гривны.

В НБУ ожидают снижения темпов инфляции на протяжении 2018-2020 годов за счет жесткой монетарной политики. Так, показатель общей инфляции будет на уровне 8,9%, базовой — 8,2%.

Инфляция в 2018 году будет за рамками ожидаемых показателей из-за таких факторов:

ослабление экономики Украины из-за задержки в продолжении сотрудничества с МВФ

медленные темпы проведения реформ

паника среди населения и бизнеса в связи с нестабильностью гривны

рост мировых цен на нефть

Согласно пресс-релизу НБУ, к концу 2019 года мы увидим уже всего 5,8% инфляции, а в 2020 — 5%.

Кроме того, в 2018 в НБУ прогнозируют 3,4% роста экономики.



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