В одной из стран пользователи WhatsApp могут отправлять друг другу деньги

P2P-платежи через WhatsApp доступны в бета-версии в одной из стран

Через приложение WhatsApp в Индии пользователи могут отправлять друг другу деньги в режиме реального времени. Эта функция в настоящее время находится на стадии бета-тестирования, и будет недоступна для коммерческих аккаунтов.

Компания уже давно работает над внедрением функции платежей с использованием UPI (Unified Payments Interface). Поддержку опции в стране обеспечит ряд банков, включая Государственный банк Индии, ICICI, HDFC, Axis и другие.

Согласно скриншотам из Twitter и блога iPhoneHacks, функция платежей появляется в меню настроек WhatsApp. Пользователи должны настроить эту функцию, предварительно подтвердив свой номер телефона с помощью SMS и выбрав банк. Опция отправки платежа затем станет доступна в основном интерфейсе WhatsApp — в том же окне в чате, где можно прикреплять фотографии, видео, файлы, контакты или местоположение.

Функция отправки P2P-платежей в WhatsApp наверняка будет пользоваться спросом, ведь приложение очень популярно в Индии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильный кошелек Samsung Pay запустился в двадцатой по счету стране. Самый широко распространенный в мире мобильный платежный сервис теперь доступен на 20 мировых рынках.

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По материалам techcrunch.com