Нова пошта не будет доставлять посылки в отделения ПриватБанка

Нова пошта перестала сотрудничать с провайдером почтоматов в отделениях ПриватБанка ООО «Виеней-Автолизинг». Логистическая компания планирует сосредоточиться на развитии собственной сети.

В компании отказ от партнерства объяснили тем, что клиентам Нова пошта не совсем удобно, что отделения ПриватБанка работают только до 18:00, между тем как локации с собственными почтоматами компании работают минимум до 21:00.

Впрочем, на рынке существует и другая версия: отказ Новой пошты от сотрудничества с Виеней-Автолизингом может быть связан не в последнюю очередь с тем, что сеть почтоматов покупает конкурент. Как оказалось, 1400 почтоматов в ПриватБанке купил другой украинский логистический оператор Meest Express. В компании изданию Retailers сообщили, что покупают только почтоматы, а не предприятие Виеней-Автолизинг.

Собственная сеть почтоматов Новой пошты в рамках зон самообслуживания логистического оператора насчитывает 46 единиц. В 2018-19 годах компания планирует ввести в работу еще 1000 зон как в собственной сети, так и на внешних локациях. Как сообщается в релизе, первым шагом стало развитие мини-отделений и зон самообслуживания на основе почтоматов во всех супермаркетах сети Ашан.

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По материалам ain.ua.