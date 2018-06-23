Первыми протестируют новую технологию участники фестиваля Belive

Международная платежная система Visa совместно с ПриватБанком запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца. Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что первыми оплачивать свои покупки без наличных, карт и даже смартфонов смогли посетители фестиваля Belive, который проходит в Киеве с 21-24 июня.

Дмитрий Крепак

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Таким образом, чтобы платить пальцем, достаточно один раз «привязать» его отпечаток к карточке и расплачиваться в торговых точках, поддерживающих эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных.

По мнению представителей ПриватБанка, эта технология будет интересна прежде всего малому и среднему бизнесу, уличным торговцам. Ведь принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Visa и MasterCard тестируют сенсор отпечатка пальцев, который будет находиться непосредственно на пластиковой карте. Таким образом операторы платежных систем намерены противостоять росту квалификации злоумышленников.

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