В память об НЛО: представлена монета, светящаяся в темноте

В память о встрече с НЛО в Канаде выпустили новую монету, которая светится в темноте

Королевский канадский монетный двор представил необычную монету яйцевидной формы, которая светится в темноте.

Монета выпущена в память об одной из самых печально известных встреч c НЛО. Согласно свидетельствованию Стефана Михалака, 20 мая 1967 года, когда он исследовал кварцевые жилы (которые часто содержат серебро) неподалеку от озера Фалкон, с небес спустились два светящихся красных предмета.

Один из объектов остановился в воздухе, в то время как второй приземлился на большую плоскую скалу недалеко от Михалака. Когда он приблизился и заглянул внутрь, объект внезапно развернулся и перед Михалаком оказалось нечто похожее на вентиляционную решетку. Из решетки вырвался выхлоп очень горячего газа, который поджег рубашку Михалака и оставил на его теле ожеги. Он быстро сорвал с себя одежду, а когда пришел в себя, объект уже взлетел.

Монетный двор решил выпустить в память об этой истории монету в $20. На ней изображен Михалак, лежащий на спине у озера, а его рука вытянута к НЛО, которое светится в темноте. На обратной стороне изображена королева.

Примечательно, что согласно веб-сайту Монетного двора, все выпущенные 4 тыс монет уже проданы по цене $129,95.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ готовит банки к запуску новых монет – 1 и 2 грн. Чиновники соберут совещание с финансистами, где будут обсуждаться ключевые нюансы монетной кампании.

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По материалам finextra.com