Полмиллиона поляков платят смартфонами в магазинах

За год аудитория пользователей бесконтактных платежей со смартфона выросла втрое

Согласно данным, которые раскрывают польские банки, на конец сентября в стране насчитывалось 590 тысяч клиентов, которые расплачивались своими смартфонами в магазинах. Транзакции совершались посредством технологии NFC с использованием мобильного кошелька Android Pay или других бумажников, которые позволяют хранить платежные данные в облаке (HCE), а не на защитном элементе внутри телефона (как в Apple Pay)

По сравнению с июнем текущего года количество приверженцев NFC-платежей выросло на 180 тыс человек. Если сравнивать показатели с сентябрем 2016 — аудитория сервиса выросла на 400 тыс. клиентов, или в три раза.

Мобильные платежи в Польше растут стремительными темпами. Ниже приведена таблица с перечнем банков, чью вкладчики наиболее часто используют смартфоны для оплаты покупок в традиционных магазинах.

Пользователи мобильных платежей (HCE) в тысячах

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что более половины пользователей интернета в Польше скупаются онлайн. Это в основном люди младше 50 лет, со средним или высшим образованием, проживающие в больших городах. Кроме того, в Польше женщины чаще делают покупки онлайн, чем мужчины.

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