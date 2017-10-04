В популярном интернет-магазине появятся виртуальные примерочные

Amazon приобрела нью-йоркский стартап Body Labs

Американская компания Amazon приобрела нью-йоркский стартап Body Labs, который разработал технологию 3D сканирования тела. Согласно сообщениям СМИ, стартап обошелся компании от $50 млн до $70 млн.

Body Labs занимается разработкой программного обеспечения, которое создает 3D модель тела. В Body Labs утверждают, что технология может быть использована в игровых целях, а также для создания виртуальных примерочных, чтобы улучшить потребительский опыт.

За последний год Amazon существенно увеличила свое присутствие на фэшн-рынке с помощью запуска собственной линии одежды, создания аппаратного обеспечения Echo Look и ПО, которое помогает подобрать нужный модный образ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon начнет принимать оплату в биткоинах. Примечательно, что главный конкурент Amazon компания eBay уже высказала заинтересованность в биткоине как методе оплаты. Естественно, Amazon не хочет отдать эту часть рынка конкурентам.

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По материалам businessinsider.com