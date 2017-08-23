В ПриватБанке прокомментировали слухи о возможном разделении финучреждения

И.о. председателя правления также рассказала о планах касательно продажи финучреждения

Исполняющая обязанности председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук сообщила о том, что разделение ПриватБанка не выгодно никому и считает такое развитие событий недопустимым.

Об этом Пахачук рассказала в интервью Минфину.

Пахачук также рассказала о планах касательно продажи финучреждения. Однако отметила, что это станет возможным только после стабилизации банка.

По словам Пахачук, государство не должно терять контроль над ПриватБанком. К тому же, по ее мнению, банк должен стать основным государственным банком Украины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в ПриватБанке рассказали, как изменятся депозитные ставки. Из-за спада темпов инфляции банк сфокусируется на предоставлении краткосрочных депозитов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько зарабатывают топ-менеджеры ПриватБанка