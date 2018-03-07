В рейтинг богатейших людей мира от Forbes попали 7 украинцев

При этом в ТОП-500 богачей попал лишь один украинец

Семеро украинцев попали в рейтинг самых богатых людей мира, который ежегодно составляет американский журнал Forbes. Рейтинг опубликован на сайте журнала.

Так, самым богатым украинцем уже несколько лет подряд остается владелец компании СКМ Ринат Ахметов. Он занял 334 строчку рейтинга, его состояние оценивается в $5,5 млрд.

Вторую позицию среди украинцев занимает владелец железорудной компании Ferrexpo Константин Жеваго с состоянием $1,6 млрд.

На третьем месте владелец аграрного холдинга МХП Юрий Косюк, активы которого оценили в $1,5 млрд.

Четвертую позицию занимает основатель Интерпайп, медиа-холдинга StarLightMedia и EastOneGroup Виктор Пинчук с $1,4 млрд.

Также в список попали экс-владельцы Приватбанка Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд) и Игорь Коломойский ($1 млрд). Из-за национализации Приватбанка их состояние в этом году уменьшились.

Последний украинец в списке Forbes — народный депутат Вадим Новинский с состоянием в $1 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что владелец Amazon впервые стал богатейшим человеком мира по версии Forbes. Джефф Безос признан богатейшим человеком планеты.

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По материалам minfin.com.ua