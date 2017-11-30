В ресторанах сети PESTO CAFÉ в Украине можно рассчитаться криптовалютой

К оплате рестораны принимают четыре криптовалюты
В Украине сеть итальянских ресторанов PESTO CAFÉ внедрила возможность оплаты счета криптовалютой в девяти своих заведениях, а также в семейном ресторане Mister Twister. Посетители могут рассчитаться биткоином, Litecoin, Dash или Waves.
Оплата счета происходит посредством считывания QR-кода на чеке. Посредником в приеме оплаты выступает компания CryptoGroup, которая получает криптовалюту и переводит на банковский счет ресторана фиатные деньги.
Как пояснили представители ресторана, с юридической точки зрения клиент оплачивает счет при помощи подарочного сертификата.
Стоит отметить, что клиент не платит комиссию за транзакцию — ресторан берет ее на себя.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Киевсовет выступил за легализацию и развитие криптовалют в Украине. В столичном горсовете считают, что это может заменить потребность в кредитовании и внешних инвестициях.
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По материалам forklog.com