В СБУ предупреждают о новой масштабной кибератаке

Целью мошенников станут крупные государственные и частные компании

Служба безопасности Украины (СБУ) предупреждает о подготовке новых масштабных кибератак на госструктуры и бизнес.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Целью мошенников станут крупные государственные и частные компании.

По данным СБУ, атака может быть осуществлена ​​с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобен кибератаке, которая произошла в июне.

Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем в СБУ советуют соблюдать следующие рекомендации:

— обновить сигнатуры антивирусного программного обеспечения на серверах и рабочих станциях;

— осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании;

— обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в том числе OS Windows всех без исключения версий.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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