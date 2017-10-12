В СБУ предупреждают о новой масштабной кибератаке

Целью мошенников станут крупные государственные и частные компании
Служба безопасности Украины (СБУ) предупреждает о подготовке новых масштабных кибератак на госструктуры и бизнес.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Целью мошенников станут крупные государственные и частные компании.
По данным СБУ, атака может быть осуществлена с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобен кибератаке, которая произошла в июне.
Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем в СБУ советуют соблюдать следующие рекомендации:
— обновить сигнатуры антивирусного программного обеспечения на серверах и рабочих станциях;
— осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании;
— обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в том числе OS Windows всех без исключения версий.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Европол назвал самые популярные криптовалюты среди кибермошенников. В правоохранительном ведомстве ЕС рассказали о том, какие криптовалюты пользуются популярностью в даркнете
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выжить в киберпространстве: ТОП-8 законов защиты информации