В Швейцарии появилась новая банкнота

В обращение введена новая купюра 10 франков

Нацбанк Швейцарии ввел в оборот банкноту номиналом 10 франков новой серии, сообщается в телеграмме НБУ №50-0006/81568.

В документы приведено 10 элементов защиты новой купюры:

Многотоновый водяной знак — изображение глобуса и светлый элемент водяного знака в виде Швейцарского флага. Полностью погруженная в бумагу защитная лента, содержащая изображение цифрового обозначения номинала и флага. Для контроля ленты на обратной стороне в треугольнике просматривает один ее фрагмент. На лицевой стороне размещено оптически переменное изображение глобуса, цвет которого меняется с золотого на зеленый. На лицевой стороне размещены полосы с изображениями контура карты Швейцарии, железнодорожной сети, список самых длинных тоннелей и цифрового обозначения номинала серебряного цвета. При повороте банкноты на полосе перемещаются цифровые обозначения номинала зеленого и красного цветов. Кроме того, на полосе микроперфорацией выполнено изображение швейцарского креста. На лицевой стороне в левом верхнем углу расположено прозрачное окно в виде швейцарского креста. С обеих сторон банкноты содержатся рельефные элементы. На лицевой стороне банкноты для людей с ослабленным зрением по краям размещены штрихи (по шесть штрихов с каждого края). Сквозной элемент — изображение швейцарского креста. На лицевой стороне банкноты находится микротекст. Банкнота содержит элементы защиты, которые определяются в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах.

В телеграмме НБУ подчеркивается, что банкнота старого образца продолжит свое обращение наравне с новой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк упростил порядок ввоза иностранной валюты в Украину. Для ввоза определенной суммы наличных в страну больше не потребуются подтверждающие документы.

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По материалам ubr.ua