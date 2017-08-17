В Сингапуре продвигают виртуальные карты Visa

Международная технологическая группа Wirecard поддержит недавний запуск первых виртуальных карт Visa в Сингапуре

Карты были запущены для использования в мобильном кошельке Singtel Dash. Он является самым популярным универсальным цифровым кошельком в Сингапуре. Эта платформа мобильных платежей позволяет клиентам совершать покупки, оплачивать проезд в транспорте и переводить деньги. По-сути кошелек является частью стратегии Singtel по преобразованию из крупнейшего оператора телефонной связи в Юго-Восточной Азии в ведущую компанию в области коммуникаций путем инвестирования в сферу цифровых технологий и кибербезопасности.

С момента запуска виртуальных счетов Visa в прошлом месяце более 500 тыс пользователей Singtel Dash осуществили мобильные платежи в 50 тыс магазинов, поддерживающих PayWave.

Объемы транзакций в Singtel Dash в прошлом году выросли более чем в два раза. Компания рассчитывает еще больше расширить охват своей мобильной платформы, включив в него школы и даже уличных торговцев.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Сингапур основал специальное ведомство для развития электронных платежей. Миссия нового ведомства — сделать электронные платежи простыми, бесшовными и безопасными.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ: Visa открывает два новых дата центра и инвестирует в инновационный процессинг

По материалам finextra.com