В США объем привлеченных на ICO средств превысил $4 млрд

При этом американские чиновники продолжают предостерегать инвесторов от рисков

Как сообщает Bloomberg, поступления от первичного размещения монет (ICO) превысили $4 млрд в США в этом году. Такие огромные суммы проектам удалось собрать, несмотря на предупреждения со стороны американских чиновников о растущих рисках и мошенничестве.

Согласно данным Autonomous Research LPP, примерно четверть инвестиций привлекли стартапы, которые развивают базовые технологии, такие как новые варианты распределенного реестра. Также большой объем средств в ходе ICO смогли привлечь компании, занимающиеся совершенствованием финансовых технологий и машинным обменом информацией.

При этом американские чиновники продолжают предостерегать инвесторов от рисков. Так, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон отметил, что токены – это фактически ценные бумаги, которые должны быть зарегистрированы в агентстве. Клейтон добавил, что инвесторы должны быть начеку и не вестись на обещания гарантированной прибыли. Он также предупредил участников рынка о том, что не стоит вкладываться в ICO, предварительно не убедившись, соответствует ли оно нормам законодательства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на краудфандинговой площадке Indiegogo будут представлены ICO-проекты. Пионер краудфандинга Indiegogo поддержит ICO-проекты.

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