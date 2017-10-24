В США объемы онлайн-продаж впервые превысят объемы продаж в магазинах

Во время зимних праздников американские потребители потратят на онлайн-покупки больше, чем на покупки в физических магазинах

Согласно недавнему исследованию Deloitte, которое компания проводит ежегодно, в этом году потребители в США во время зимних праздников потратят на онлайн-покупки больше, чем на покупки в физических магазинах.

В этом году американские потребители впервые потратят на покупки в интернете больше, чем на покупки в традиционных магазинах. Такие результаты исследования должны озадачить магазины, у которых пока нет стратегии по развитию на рынке электронной коммерции.

Так, из 4 тыс американских потребителей, которые приняли участие в исследовании, 51% во время зимних праздников планируют скупаться онлайн, а 42% – в физических магазинах. Для сравнения, в 2016 году и первый, и второй показатели составляли по 47%.

В Deloitte ожидают, что аналогичного сценария следует ожидать и в Черную пятницу – в день, когда начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам thepaypers.com