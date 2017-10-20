Карты, цифровые кошельки или наличка: самые популярные методы оплаты в США

Какие методы оплаты станут самыми популярными среди онлайн-потребителей в США в течение следующих нескольких лет?

Worldpay опубликовала отчет Global Payments за 2017 год, в котором говорится о том, что использование электронных кошельков в США в текущем году превысило дебетовые карты на 7%.

Авторы доклада оптимистично утверждают, что в течение следующих пяти лет электронные кошельки обгонят кредитные карты в качестве основного метода оплаты в стране.

В отчете Global Payments 2017 проанализировано 36 стран по всему миру с целью обзора текущего состояния индустрии платежей и прогнозирования будущих тенденций в глобальном масштабе и, в частности, в масштабе США. Полученные данные показывают, что в течение следующих пяти лет глобальный рынок e-commerce вырастет на 11%. Согласно прогнозу, к 2021 году на электронные кошельки будет приходиться 45,9% рынка.

В 2017 году Китай, США и Великобритания как и прежде останутся ключевыми игроками на глобальном рынке электронной коммерции, но их рост несколько замедлится по сравнению с предыдущими годами. Несмотря на то, что Северная Америка является самым крупным рынком e-commerce в мире, темпы его роста остаются очень медленными — 10%.

Для сравнения, самый быстроразвивающийся рынок — Южная Америка — растет в среднем на 19% в год, Азиатско-Тихоокеанский регион — на 12%, Европа, Средний Восток и Африка — на 10%.

Популярность альтернативных платежных методов

Согласно ежегодному отчету Worldpay, альтернативные платежные методы приобретают все большую популярность на рынке электронной коммерции. Ожидается, что популярность платежей с помощью электронных кошельков (39,2%), банковских переводов (11,6%), предоплатных карт (0,2%) и инвойсов (0,1%) по всему миру будет только увеличиваться.

В Соединенных Штатах электронные кошельки, такие как PayPal, являются вторым наиболее распространенным платежным методом среди американских потребителей. К 2021 году именно e-wallets станут самым популярным способом оплаты (46%) в стране. Далее по популярности среди американцев будут кредитные карты, банковские переводы, кредитные карты с отложенным платежом и дебетовые карты.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в США можно будет заказать еду через Facebook. Опция «Заказать еду» находится в меню приложения Facebook. Там же можно просмотреть доступные рестораны и выбрать блюда.

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По материалам thepaypers.com