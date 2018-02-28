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В США разработают комплексную стратегию в отношении биткоина

28.02.2018 16:05

В Министерстве юстиции считают, что это поможет бороться с киберпреступлениями

В США разработают комплексную стратегию в отношении биткоина. Фото: steemit.com

Министерство юстиции США планирует выработать комплексный поход к биткоину и другим криптовалютам. Об этом на встрече с представителями ведущих банков страны сказал заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн.

В частности, Розенштайн назвал криптовалюты «новым вызовом», на который правительство США намерено ответить в ближайшее время.

Новый вызов, с которым мы столкнулись, — это, конечно же, криптовалюты. Множество схем использует биткоин и другие криптовалюты, которые не проходят через традиционную финансовую систему
Род Розенштайн
заместитель генерального прокурора США

По его словам, в рамках рабочей группы по киберпреступлениям власти США занимаются разработкой комплексного подхода, который поможет решить эту проблемой.

Род Розенштайн также отметил, что задачей американских правоохранителей является поиск и поимка преступников, использующих криптовалюты, не только на территории США, но и за пределами страны.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на крупном криптовалютном рынке введут регулирование ICO. Агентство по финансовым услугам Японии создаст регулятивную среду для проведения ICO.

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По материалам forklog.com

Рубрики: BitcoinЗаконодательствоКриптовалютыНовостиСША
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