В США разработают комплексную стратегию в отношении биткоина

В Министерстве юстиции считают, что это поможет бороться с киберпреступлениями

Министерство юстиции США планирует выработать комплексный поход к биткоину и другим криптовалютам. Об этом на встрече с представителями ведущих банков страны сказал заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн.

В частности, Розенштайн назвал криптовалюты «новым вызовом», на который правительство США намерено ответить в ближайшее время.

Род Розенштайн

заместитель генерального прокурора США

По его словам, в рамках рабочей группы по киберпреступлениям власти США занимаются разработкой комплексного подхода, который поможет решить эту проблемой.

Род Розенштайн также отметил, что задачей американских правоохранителей является поиск и поимка преступников, использующих криптовалюты, не только на территории США, но и за пределами страны.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что на крупном криптовалютном рынке введут регулирование ICO. Агентство по финансовым услугам Японии создаст регулятивную среду для проведения ICO.

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По материалам forklog.com