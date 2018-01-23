В Starbucks устали от очередей и краж в кафе



Starbucks начинает тестирование полностью безналичной системы приема платежей в одном из своих кафе в Сиэтле. Ресторан неподалеку от Russell Investments Center будет принимать только мобильные и карточные платежи. В компании надеются, что это ускорит темп обслуживания клиентов — безналичные транзакции быстрее бумажных расчетов.

Еще неизвестно, как долго будет длиться эксперимент. Также компания пока не успела сделать выводы об эффективности пилота. В Starbucks только объяснили, что причины эксперимента — в очередях. Также отказ от наличных расчетов повысит безопасность платежей — клиентам не нужно будет доставать банкноты, а у мошенников не возникнет соблазна их украсть.

Тем временем спрос на мобильное приложение кофейни, которое позволяет заказать и оплатить кофе по дороге в кафе, только растет. Starbucks постоянно поощряет клиентов пользоваться им, например, связывает аккаунты с кредитными карточками и все больше и больше упрощает процесс предзаказа.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Starbucks постепенно превращается в технологическую компанию. В конце 2016 года треть клиентов рассчитывалась с помощью телефона. Кофейня продолжит инвестировать в цифровые технологии. Например, она планирует создать чатбота, который поможет с выбором кофе.

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