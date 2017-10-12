В столичном банке из ячеек украли иностранную валюту и золото

Из ячеек киевского банка украли $350 тыс и килограмм золота

В одном из банков в Подольском районе Киева три преступника украли из депозитных ячеек около $350 тыс (в эквиваленте) и килограмм золота.

Как сообщает полиция Киева, в начале октября в полицию обратился 54-летний бизнесмен. Он сообщил, что из его ячейки пропали $42 тыс, 5 тыс евро и слитки золота массой 1 килограмм. Он проверял ее за неделю до этого, и тогда ценности были на месте.

В отделении банка к полиции обратился второй клиент — 42-летний житель Киева. У него пропало $25 тыс, 40 тыс евро и 360 фунтов.

Через некоторое время поступило еще одно сообщение от пострадавшего, у которого тоже украли деньги.

Полиция установила, что к преступлению причастны трое мужчин, которые арендовали ячейки на поддельные паспорта. Под описание полиции подходит отделение № 24 БМ Банка по адресу ул. Межигорская, 28.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Киеве возле обменника украли огромную сумму. В Печерском районе трое неизвестных с оружием похитили 5 млн грн у двух мужчин возле пункта обмена валют.

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По материалам finclub.net