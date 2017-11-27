Безналичный транспорт: оплатить проезд картой можно еще в одном городе Украины

Пассажирам больше не нужно покупать билеты за наличные деньги

Сумы пополнили список украинских городов, где можно платить за проезд картами. В троллейбусах города были установлены терминалы для безналичной оплаты банковской картой. Проект реализован в рамках сотрудничества ПриватБанка с КП «Электроавтотранс» и городским советом. Такую же технологию ПриватБанк ранее реализовал в Днепре. Также оплата картой работает в наземном транспорте Житомира и Мукачево.

Система оплаты принимает карты платежных систем Visa и Mastercard любого банка и работает в зависимости от их типа – бесконтактно, через банковский чип или магнитную ленту. Вся процедура занимает всего несколько секунд. Если оплата проезда прошла успешно, то пассажир увидит смайлик на экране валидатора. Кондуктор проверяет оплату с помощью переносного терминала и выдает пассажиру соответствующий чек.

Сегодня терминалы работают в 3 троллейбусах. В ближайшее время ПриватБанк собирается установить валидаторы еще в 18 модернизированных троллейбусах. Полноценная работа электронного билета позволит провести детальный анализ пассажиропотока в городе и облегчит жизнь сумчан.

Оплата банковской картой — не первая платежная инициатива в городском транспорте Сум. В апреле в троллейбусах города появились QR-коды. Отсканировав один из них с помощью приложения Приват24, можно оплатить и закомпостировать билет.

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Исследования показывают, что транспорт — залог успеха мобильных и бесконтактных платежей. После появления в Киевском метро возможности заплатить за проезд банковской картой, пассажиры стали чаще расплачиваться бесконтактным пластиком в магазинах.

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