Харьковский транспорт переходит на единый электронный билет

Харьков — первый город в Украине, который переходит на единый электронный билет

С декабря жители Харькова будут оплачивать проезд с помощью единого электронного билета. В общественном транспорте уже начали устанавливать терминалы для оплаты проезда с помощью карты. Об этом сообщают в пресс-центре Харьковского горсовета.

Мэр города Геннадий Кернес опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик с презентацией билета.

В трамваях и троллейбусах Харькова единым билетом можно будет пользоваться с 1 декабря, а в метро — с 1 января. После этого прежние карты для оплаты проезда в метро станут недействительными, а оставшиеся на них средства в метрополитене обещают вернуть.

Новая карточка для оплаты проезда в метро, трамваях и троллейбусах будет стоить 30 грн. Карты будут представлены в двух вариантах — стандартная зеленого цвета и синяя для пассажиров льготных категорий. Приобрести карты можно будет в конце ноября в специальных терминалах. В них же можно приобрести одноразовые билеты на сутки или пополнить электронный билет на сумму до 500 грн. Всего по Харькову установят не менее 320 наземных терминалов и более 250 — в метрополитене.

Сообщается, что к апрелю 2018 года харьковчане смогут пополнять eticket и оплачивать проезд с помощью банковской карты Visa. Позже к системе подключится платежная система MasterСard.

На входах в трамвай или троллейбус и в вестибюлях метрополитена будут установлены валидаторы для фиксации оплаты.

Кондукторы в трамваях и троллейбусах продолжат работать. У них по-прежнему можно будет приобрести разовый билет. Известно также, что у контролеров будут мобильные валидаторы, но как и когда будет происходить контроль, пока не уточняется.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине планируют ввести единый билет на поезда и автобусы. Такое нововведение предлагает Укрзализныця.

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По материалам kh.vgorode.ua