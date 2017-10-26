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В Украине планируют ввести единый билет на поезда и автобусы

26.10.2017 10:39

Такое нововведение предлагает Укрзализныця

В Украине планируют ввести единый билет на поезда и автобусы. Фото: pmg.ua

Укрзализныця планирует внедрить электронный билет на региональных поездах и запустить электронный сервис для онлайн-покупки билетов на поезда в направлении Европы в 2018 году. Об этом заявил и. о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов во время заседания правительства.

Также, по словам Кравцова, планируется запуск единого билета Укрзализныци с автобусным транспортом.

Кравцов также заявил, что планируется внедрение электронных сервисов при обслуживании клиентов в контакт-центре для борьбы с нелегальной перепродажей билетов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупный украинский банк запустил новый сервис для покупки ж/д билетов. Новый сервис позволит клиентам банка быстро «перехватывать» билеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В один клик: Укрзализныця упростила покупку билетов на сайте

По материалам minfin.com.ua

Рубрики: ЗаконодательствоКомпанииНовостиУкраина
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