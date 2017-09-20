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В Украине появилась еще одна банковская группа

20.09.2017 17:22

НБУ зарегистрировал еще одну банковскую группу 15 сентября

Банковская группа в Украине

В Украине появилась еще одна банковская группа. Фото: thesalesblog.com

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал банковскую группу Коммерческого инвестиционного банка.

Данное решение НБУ принял 15 сентября, сообщается на сайте регулятора.

На сайте НБУ сообщается о том, что в банковскую группу вошли Коминвестбанк и страховая компания «Полис-Центр». Контролером группы является Владимир Гисем.

ПАО «Коммерческий инвестиционный банк» действует с 2011 года. Владимиру Гисему принадлежит 57,93% акций финучреждения, сообщают в НБУ.

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Ранее сообщалось о том, что украинские банки будут проверять клиентов по-новому. С сентября этого года вступило в действие постановление НБУ №42, которое предусматривает изменения в положении об осуществлении банками финансового мониторинга. Это в корне изменит подходы банков к проверке и изучению клиентов.

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Рубрики: НБУНовостиУкраина
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