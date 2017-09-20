В Украине появилась еще одна банковская группа

НБУ зарегистрировал еще одну банковскую группу 15 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) зарегистрировал банковскую группу Коммерческого инвестиционного банка.

Данное решение НБУ принял 15 сентября, сообщается на сайте регулятора.

На сайте НБУ сообщается о том, что в банковскую группу вошли Коминвестбанк и страховая компания «Полис-Центр». Контролером группы является Владимир Гисем.

ПАО «Коммерческий инвестиционный банк» действует с 2011 года. Владимиру Гисему принадлежит 57,93% акций финучреждения, сообщают в НБУ.

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Ранее сообщалось о том, что украинские банки будут проверять клиентов по-новому. С сентября этого года вступило в действие постановление НБУ №42, которое предусматривает изменения в положении об осуществлении банками финансового мониторинга. Это в корне изменит подходы банков к проверке и изучению клиентов.

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