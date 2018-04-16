В Украине запустили маркетплейс финтех-стартапов

В Украине запущен глобальный маркетплейс Let’sPartner, позволяющий стартапам и корпорациям стать партнерами

В Украине стартовал глобальный маркетплейс — Let’sPartner, призванный стать платформой для эффективной коммуникации финтех-стартапов и корпоративного бизнеса. Отмечается, что аналогов новой площадке по эффективности и потенциальному количеству участников нет не только в Украине и СНГ, но и во всем мире.

Финучреждения и компании часто не знают, где найти партнера для реализации намеченных стратегических целей и текущих задач. В то же время, стартапы не могут получить информацию о конкретных потребностях бизнес-структур и выйти с предложениями напрямую на ответственных сотрудников или заинтересованные департаменты и управления традиционного бизнеса. Платформа Let’sPartner позволяет быстро и эффективно установить контакты, привлекая заинтересованных партнеров в самые современные и перспективные стартап-проекты и ноу-хау.

Создатели глобального маркетплейса Let’sPartner сделали доступ к площадке бесплатным и открытым для всех желающих участников без каких-либо ограничений.

Авторами концепции и идеи глобального маркетплейса Let’sPartner выступили известные в Украине и за ее пределами эксперты и практики в сфере финтеха — генеральный директор компании Adecco Ukraine, соучредитель Fintech Solutions LLC и автор книги «Диджитал Эра» Анастасия Шевченко и вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка Алексей Пузняк.

Анастасия Шевченко

соучредитель Let’sPartner

Соучредители глобального маркетплейса Let’sPartner анонсировали сбор заявок от стартапов и корпораций из СНГ, а также банков для наполнения маркетплейса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что планируется запуск первой в мире базы данных Fintech-компаний. На данный момент уже работает альфа-версия проекта, где собрана информация об 11 тыс стартапов в сфере FinTech, Blockchain и криптовалют. Бета-версия будет запущена в конце второго квартала 2018.

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