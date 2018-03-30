Какие компании попадут в базу данных — читайте далее

Глобальный финтех-хаб LATTICE80 запускает международную базу финтех-проектов FintechDB на основе искусственного интеллекта. На данный момент уже работает альфа-версия проекта, где собрана информация об 11 тыс стартапов в сфере FinTech, Blockchain и криптовалют. Бета-версия будет запущена в конце второго квартала 2018.

Эта база данных должна устранить нехватку информации в экосистеме. Она будет полезна инвесторам, которые ищут точную информацию о новых стартапах, компаниям, которые хотят выйти на новые рынки и ищут локальных партнеров, а также стартапам, которые собираются масштабировать свои проекты.

Сеть доступна по всей территории США, Великобритании, ЕС, стран Ближнего Востока, стран Северной Европы и Азии. В ней будут объединены данные о всех игроках отрасли:

Fintech, Blockchain и криптовалютные стартапы Финансовые учреждения, корпорации и инвесторы Государственные учреждения, международные организации

Глобальная база данных будет содержать дополнительную информацию о развивающихся рынках, например, Азии. И сравнивать эти данные с другими рынками. Абсолютное количество стартапов на развивающихся рынках по-прежнему остается лишь небольшой частью общей инфраструктуры.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Компания LATTICE80 планирует запуск первых в мире фьючерсов на Altcoin. Руководитель компании сказал, что спрос на крипторынке стремительно растет, но финансовые учреждения и инвесторы все еще не имеют доступа к правильно структурированным продуктам.

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По материалам finextra.com