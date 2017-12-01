В украинских криптоматах вскоре можно будет купить не только биткоин

Разработчики планируют добавить возможность покупки большего количества криптовалют через криптоматы

В обновленной версии криптоматов планируется расширение ассортимента криптовалют, доступных для покупки. В целом доступными для приобретения станут все монеты, которые торгуются на криптобирже KUNA. Одной из валют, которую планируется добавить в терминалы, станет украинский «Карбованец».

Кроме того, станут доступны две версии криптоматов с одинаковым софтом, различающиеся лишь дизайном. Увидеть все возможные вариации криптоматов, включая самую первую, а также узнать о них больше, можно на видео.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в ресторанах сети PESTO CAFÉ в Украине можно рассчитаться криптовалютой. К оплате рестораны принимают четыре криптовалюты.

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