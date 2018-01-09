Венесуэла начала выпуск национальной криптовалюты

Криптовалюта будет представлена 14 января на первом Национальном собрании майнеров El Petro

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале эмиссии первой партии новой национальной криптовалюты, которая будет обеспечена венесуэльской нефтью. Криптовалюта названа El Petro от испанского слова petroleo (нефть).

100 млн El Petro будет выпущено под ресурсы нефтяного поля №1 блока Аякучо в поясе Ориноко.

Николас Мадуро также сообщил, что виртуальные биржевые бюро будут проводить обмен и торги национальной виртуальной валютой.

14 января состоится первое Национальное собрание майнеров El Petro, на котором будет представлена криптовалюта страны. Сегодня в Венесуэле, по данным правительства страны, действует 50,918 тыс майнеров.

Напомним, из-за гиперинфляции в стране практически потеряли доверие к национальной валюте — боливару.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в дальнейшем, помимо нефти, национальную криптовалюту Венесуэлы могут поддержать золотом и алмазами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна страна запретила криптовалюты

По материалам finclub.net