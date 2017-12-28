Национальную криптовалюту Венесуэлы обеспечат 5 млрд баррелей нефти

В дальнейшем национальную криптовалюту могут поддержать золотом и алмазами

Венесуэла выделяет 5 млрд баррелей нефти для обеспечения создаваемой в стране собственной криптовалюты El Petro. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

По его словам, месторождение «располагает запасами в размере 5 млрд баррелей нефти», что подтверждает соответствующий «международный сертификат», выданный одной из зарубежных консалтинговых компаний.

Он пообещал, что в будущем выделит для поддержки El Petro золотоносные месторождения Арко Минеро в поясе Ориноко и таким же образом поступит с залежами алмазов.

Мадуро впервые объявил о намерении создать национальную криптовалюту в начале месяца. По его словам, использование новой технологии поможет стране преодолеть социально-экономический кризис. Уже тогда президент указал, что El Petro Венесуэла будет обеспечивать «запасами природных ресурсов, золота, нефти и алмазов».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что биткоин теряет долю на рынке криптовалют. В 2017 году Bitcon достиг невероятных показателей. Но другие криптовалюты тоже не отставали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси легализуют майнинг и криптовалюты

По материалам banki.ru