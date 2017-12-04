Власти еще одной страны планируют создание национальной криптовалюты

Оппозиция выступает против создания национальной криптовалюты и остро критикует такое решение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал создание в стране национальной криптовалюты. Она получит название Petro, а ее ликвидность будет гарантирована за счет золото-валютных ресурсов, запасов нефти, газа и алмазов.

Целью создания криптовалюты является борьба против финансовой блокады, кризиса и санкций со стороны США.

После объявления Мадуро министерство финансов Венесуэлы подчеркнуло, что криптовалютная система необходима для осуществления финансовых операций и предоставления новых вариантов финансирования.

Идею создания национальной криптовалюты в Венесуэле противники президента встретили с презрением. Они сомневаются в том, что экономически измученная Венесуэла может выдержать запуск криптовалюты.

«Мадуро — клоун. Это не заслуживает доверия», — сказал в интервью оппозиционный законодатель и экономист Ангель Альварадо. Оппозиционный законодатель Хосе Гуэрра добавил: «Я не вижу в этом никакого будущего».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в PayPal начали блокировать учетные записи пользователей криптовалют. Пользователям, не соблюдающим официальные правила, закрывают счета без возможности подать апелляцию.

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По материалам news.bitcoin.com