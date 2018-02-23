Венесуэла уже продала своей криптовалюты на миллионы долларов

В первый же день предпродажи Petro привлек более $700 млн

Венесуэла в первый же день предпродажи продала своей национальной цифровой валюты Petro на $735 млн. При этом президент Венесуэлы, Николас Мадуро, не предоставил ни доказательств, подтверждающих эту цифру, ни информации о соглашениях с первыми инвесторами.

Напомним, не все руководство Венесуэлы поддерживает запуск криптовалюты. Лидеры оппозиции заявили, что продажа Petro — это выпуск незаконной задолженности, которая не проходит ни через один законодательный орган страны. Кроме того, министерство финансов США заявило, что продажа криптовалюты может нарушать санкции.

Хотя эксперты считают, что эта цифровая валюта вряд ли привлечет инвесторов, венесуэльский управляющий по вопросам криптовалюты Карлос Варгас заявил, что правительство ожидает инвесторов из Катара, Турции, Европы и США.

На сайте криптовалюты даже есть инструкции по настройке виртуального кошелька для ее хранения. Согласно официальным сообщениям, он станет доступен общественности в следующем месяце.

Венесуэльские чиновники не раскрыли информацию о ценах предпродажи, однако Мадуро заявил, что стоимость 100 млн токенов превысит $6 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Венесуэла назвала начальную стоимость своей криптовалюты. Стало известно, какой будет начальная стоимость венесуэльской национальной криптовалюты.

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По материалам pymnts.com