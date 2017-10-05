Верховна Рада приняла закон об электронных доверительных услугах

Закон позволит зарегистрировать компанию, подписать договор или отправить любой запрос в государственный орган, используя всего лишь свой смартфон

Парламент во втором чтении и в целом принял закон об электронных доверительных услугах.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

Закон совершенствует законодательство в сфере использования инфраструктуры открытых ключей и предоставления электронных доверительных услуг, что обеспечит создание единой системы электронных доверительных услуг и взаимное признание украинских и иностранных сертификатов открытых ключей, а также электронных подписей и печатей.

Более того, закон обеспечивает:

— свободное обращение электронных доверительных услуг в Украине,

— равные возможности для доступа к электронным доверительным услугам абсолютно для всех граждан,

— свободу договора в сфере электронных доверительных услуг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Украине появится 3000 точек выдачи интернет-заказов. Почтовый оператор Meest Express анонсировал запуск нового сервиса доставки из интернет-магазинов — Meest Точка. С появлением этого сервиса клиенту не нужно будет идти в отделение почтовой службы или ждать курьера со своим заказом — забрать посылку можно будет по своему привычному маршруту на работу или домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупная американская компания закроет офис в Украине