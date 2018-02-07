Visa опровергла повышение комиссии за покупку криптовалют

По словам представителя компании, решение об авторизации таких транзакций принимают банки-эмитенты
Платежная система Visa опровергла информацию о повышении комиссии за покупку криптовалют по своим картам. Как сообщили в компании, комиссию устанавливает банк, проводящий транзакцию, политика самой платежной системы в отношении операций по покупке криптовалют не изменилась.
По его словам, политика компании Visa относительно правил формирования транзакций не изменилась.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее стало известно, что платежные системы Visa и Mastercard приравняли покупку криптовалют с помощью кредитных карт к снятию наличных, тем самым увеличив комиссию за проведение данных транзакций с 4 до 9%.
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По материалам rns.online