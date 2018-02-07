Visa опровергла повышение комиссии за покупку криптовалют

По словам представителя компании, решение об авторизации таких транзакций принимают банки-эмитенты

Платежная система Visa опровергла информацию о повышении комиссии за покупку криптовалют по своим картам. Как сообщили в компании, комиссию устанавливает банк, проводящий транзакцию, политика самой платежной системы в отношении операций по покупке криптовалют не изменилась.

Представитель Visa



По его словам, политика компании Visa относительно правил формирования транзакций не изменилась.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, что платежные системы Visa и Mastercard приравняли покупку криптовалют с помощью кредитных карт к снятию наличных, тем самым увеличив комиссию за проведение данных транзакций с 4 до 9%.

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По материалам rns.online