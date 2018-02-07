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Visa опровергла повышение комиссии за покупку криптовалют

07.02.2018 16:31

По словам представителя компании, решение об авторизации таких транзакций принимают банки-эмитенты

Visa опровергла повышение комиссии за покупку криптовалют. Фото: cdn.vox-cdn.com

Платежная система Visa опровергла информацию о повышении комиссии за покупку криптовалют по своим картам. Как сообщили в компании, комиссию устанавливает банк, проводящий транзакцию, политика самой платежной системы в отношении операций по покупке криптовалют не изменилась.

Компания Visa разрешает использование дебетовых, кредитных и предоплаченных карт Visa для покупки криптовалют при условии, что такие транзакции соответствуют действующему законодательству страны как продавца криптовалюты, так и ее покупателя. При этом, банки-эмитенты принимают решение об авторизации таких транзакций и устанавливают размер комиссии для держателя карты, если такая комиссия предусмотрена. Банки-эквайеры и торгово-сервисные предприятия несут ответственность за то, чтобы при формировании транзакций по картам Visa каждая транзакция получала корректный код в рамках платежной системы Visa, благодаря чему банки-эмитенты могут полагаться на точность и последовательность полученных транзакционных данных при принятии решений об одобрении или отклонении авторизационных запросов
Представитель Visa

По его словам, политика компании Visa относительно правил формирования транзакций не изменилась.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, что платежные системы Visa и Mastercard приравняли покупку криптовалют с помощью кредитных карт к снятию наличных, тем самым увеличив комиссию за проведение данных транзакций с 4 до 9%.

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По материалам rns.online

Рубрики: VisaКриптовалютыНовости
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